Взбешенная мать: велосипедисты, пользуйтесь автодорогами или не ездите вообще!

Я видела, как велосипедист, проносясь мимо пожилого человека, задевает его так, что тот падает. Один раз наблюдала велосипедистку в длинной развевающейся юбке и с красивой прической: она держалась одной рукой за руль, а другой — за телефон возле уха, и въехала во внезапно распахнувшуюся дверь магазина.

Эти двери магазинов открывающиеся наружу, мне очень нравятся. Мне не жалко, когда велосипедисты в них врезаются, скорее смеюсь и испытываю злорадство — и нужно тубу было залезать на своем транспорте на дорогу, для тебя не предназначенную?

Но у этих нахалов хватает еще больше наглости — по неразмеченным пешеходным дорожкам, которые очень ясно предназначены для ходьбы, мчатся они на полной скорости и еще и в звонок звенят, чтобы им дали дорогу. Не пойму я, откуда столько заносчивости может быть у таких людей? Почему я должна уступать тебе дорогу, если это ты — тот, кто нарушает?

Езжайте по проезжей части, где ваше место, и оставьте тротуары пешеходам! Или пользуйтесь автобусами, коли дорога для вас слишком опасна. Меня не интересует. Я хочу вместе со своими детьми невредимой и с целыми нервами добраться до нужного места, а не волноваться из-за каких-то сумасшедших, удовлетворяющих свою потребность к демонстрации себя гонками по пешеходным дорожкам.