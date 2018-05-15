Взбешенная мать: велосипедисты, пользуйтесь автодорогами или не ездите вообще!

Я — мама двух маленьких детей, один ребенок перемещается в коляске, а другой уже шагает на своих ножках. Для них ”опасность номер один” в уличном движении — это курильщики, которые выдыхают на них дым, бросают через плечо не глядя горящие окурки им в лицо и на одежду, и в прямом смысле слова посыпают им головы пеплом. Вторая и, на самом деле, более опасная группа — это велосипедисты, у которых хоть и шлемы на головах имеются, на на этом чувство ответственности и заканчивается.
Скажите мне, почему вам нужно гнать именно по тротуарам, хотя вы видите и знаете, чтотам гуляют люди? Пешеходные дорожки предназначены для больших, маленьких, молодых и пожилых людей, а не для слепо и бешено мчащихся на двух и четырех колесах наездников. Как известно, у людей есть привычка то идти прямо, то иной раз отступить в сторону, неожиданно остановиться, повернуться, упасть и т.д.
Несущийся на полной скорости велосипедист никогда в жизни не сможет остановиться, если перед ним вдруг выбежит двухлетний ребенок. Или если я, родитель с коляской, посреди дороги пойму, что я что-то забыла очень важное и начну разворачивать коляску. Приближающийся сзади велосипедист ни за что не сможет такого предусмотреть и врежется в мою коляску. Уже бывало, кстати. К счастью, ребенка в ней не было, я его в тот момент держала на руках.