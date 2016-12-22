Оперирующая станциями Statoil компания Circle K Eesti AS в этом году направила средства, выделенные на закупку корпоративных рождественских подарков, на поддержку многодетным семьям Тартуского и Пылваского уезда, для которых была закуплена домашняя техника.

По словам руководителя по коммерческим продажам Circle K Eesti AS Терье Тийтс, отказ от корпоративных подарков и направление освободившихся средств на благотворительность стало на предприятии доброй, свойственной рождественской поре, традицией. Если в прошлом году Statoil помог обеспечить домашней техникой семьи из Вильяндиского и Пярнуского уездов, то в этом году помощь направлена семьям Тартумаа и Пылвамаа.

”В сотрудничестве с Euronics мы подарили рождественскую радость четырем семьям Тартуского уезда и шести семьям Пылваского уезда, для которых мы приобрели необходимую в повседневном быту домашнюю технику. Кажущиеся обычными холодильник, плита, стиральная машина или сушилка для большой семьи является большим подспорьем при содержании дома в порядке и позволяет посвятить детям и членам семьи намного больше времени и внимания”, — сказала Тийтс.

По словам президента Эстонского союза многодетных семей Ааге Ыунап, добрый обычай эстонской бизнес-культуры направлять запланированные для коммерческих подарков средства на благотворительность заслуживает исключительно похвалы. ”Рождество — особое время для, того, чтобы делиться радостью и совершать подарки. Мы благодарим всех, кто поддерживает семейные ценности за прекрасный, насыщенный сотрудничеством год!” — добавила Ыунап.