Выживший после вечеринки в Одессе: я остался в живых потому, что не успел употребить наркотические вещества

На прошлых выходных в Одессе в одном из гостиничных номеров скончались двое граждан Эстонии из-за передозировки наркотиками, алкоголем и "Виагрой".

Третьему мужчине из их компании Калмеру Кургу, который поступил в больницу в тяжелом состоянии, была оказана медицинская помощь. Он уже находится в Эстонии.

Кург рассказал Кург Delfi, теперь его здоровью ничего не угрожает.

Он опроверг одно из изначальных предположений украинской полиции о том, что убийство могло быть умышленным. Во вторник советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк заявил украинскому изданию следующее: "Впрочем, правоохранители ждут результатов ряда экспертиз и не исключают умышленного убийства туристов, прибывших из Эстонии".

Кург уверен, что он остался в живых потому, что не успел употребить вещества. Мужчина отказался рассказать о том, что именно происходило в Одессе. Также он не прокомментировал, был ли у них мальчишник.