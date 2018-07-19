19.07.2018, 18:51

Выживший после вечеринки в Одессе: я остался в живых потому, что не успел употребить наркотические вещества

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Odessa Ukraina, hukkunud Viljandi mehed
Vaade meeste peatuspaigaks olnud kortermajaleFoto: Alexander Gimanov

На прошлых выходных в Одессе в одном из гостиничных номеров скончались двое граждан Эстонии из-за передозировки наркотиками, алкоголем и "Виагрой".

Третьему мужчине из их компании Калмеру Кургу, который поступил в больницу в тяжелом состоянии, была оказана медицинская помощь. Он уже находится в Эстонии.

Кург рассказал Кург Delfi, теперь его здоровью ничего не угрожает.

Он опроверг одно из изначальных предположений украинской полиции о том, что убийство могло быть умышленным. Во вторник советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк заявил украинскому изданию следующее: "Впрочем, правоохранители ждут результатов ряда экспертиз и не исключают умышленного убийства туристов, прибывших из Эстонии".

Кург уверен, что он остался в живых потому, что не успел употребить вещества. Мужчина отказался рассказать о том, что именно происходило в Одессе. Также он не прокомментировал, был ли у них мальчишник.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Советник руководителя Одесской полиции: ”Какие-то девочки были”. Погибшие граждане Эстонии устраивали оргии

19.07.2018
Советник руководителя Одесской полиции Руслан Форостяк рассказал Delfi, что причиной смерти граждан Эстонии, которых обнаружили в Одессе 14 июля в одном из номеров гостиницы, стали не только наркотики, поскольку они были слабодействующими, а их совместное употребление с алкоголем и ”Виагрой”, что привело к передозировке.
Подробнее



Из-за отравления в ресторане NOA госпитализированы 8 человек, всего к медикам обратилось 13 пострадавших

19.07.2018
Из получивших пищевое отравление в ресторане NOA в Ляэне-Таллиннской центральной больнице находятся уже 8 человек. Амбулаторно в больницу обратились 5 человек, которым поставлен диагноз сальмонеллез.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Ратас: 800 000 евро за смену названия Больничной кассы и Кассы по безработице — слишком дорого

19.07.2018
На пресс-конференции правительства премьер-министру Юри Ратасу задали вопрос, обоснована ли инвестиция в 865 000 евро на смену названия Больничной кассы и Кассы по безработице.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Cuzco
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106142005
205,20 €
123,12 €
-15% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
160,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В ДТП в Нымме погиб басист эстонского ансамбля Kosmikud. Его на машине сбил новый сожитель экс-супруги музыканта

19.07.2018
Ансамбль Kosmikud сообщил, что ночью скончался их басист Райво Рятте по прозвищу Кыммари (14.06.1970 — 18.07.2018). Полиция подтверидла, что музыкант погиб в результате ДТП.
Подробнее

"Похвально, что никто не скрывает сумму". Смена названия Больничной кассы и Кассы по безработице: что думают политики

19.07.2018
Против смены названия Больничной кассы и Кассы по безработице выступают многие политики. Тийна Кангро и Виктория Ладынская-Кубитс также считают, что это сырая идея.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: ”Пляж на расстоянии вытянутой руки”. Ожидание vs реальность, или Как блефуют столичные маклеры

19.07.2018
Таллиннские маклеры по продаже недвижимости соблазняют потенциальных покупателей новых домов идеальным местоположением и красивой погодой, близостью кафе, мойкой собак, бесплатными яблоками и тысячами дружелюбных соседей, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ