Выявлены победители конкурса настенной суперграфики

Девять работ поступили на конкурс идей супеграфики на фасадах домов, объявленный Таллинским коммунальным департаментом. Жюри отобрало три лучших из них, сообщает Раэпресс.

Эти три работы — "Спорт" („Sport”), представлена фирмой "ТаюРуум" (TajuRuum OÜ), "Песочные часы"(„Liivakell”), представлена фирмой "Финостило" (Finostilo OÜ) и "Сновидение" („Unenägu”), представлена фирмой "Finostilo OÜ" премированы 1000 евро. Чествование победителей состоится в Таллинской Ратуше в День города.

Председатель жюри вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что целью этого конкурса было оживить облик города живописной настенной суперграфикой. "Мы хотели привнести в картину города профессиональное искусство в том виде, в каком оно существует сегодня в нашей стране, для создания у горожан позитивного настроя — подчеркнул он. Мы надеемся, что конкурс станет традиционным и будет подхвачен все большим числом талантливых художников".