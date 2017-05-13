13.05.2017, 10:05

Выявлены победители конкурса настенной суперграфики

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rus.delfi.ee
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Выявлены победители конкурса настенной суперграфики
Raepress

Девять работ поступили на конкурс идей супеграфики на фасадах домов, объявленный Таллинским коммунальным департаментом. Жюри отобрало три лучших из них, сообщает Раэпресс.

Эти три работы — "Спорт" („Sport”), представлена фирмой "ТаюРуум" (TajuRuum OÜ), "Песочные часы"(„Liivakell”), представлена фирмой "Финостило" (Finostilo OÜ) и "Сновидение" („Unenägu”), представлена фирмой "Finostilo OÜ" премированы 1000 евро. Чествование победителей состоится в Таллинской Ратуше в День города.

Председатель жюри вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что целью этого конкурса было оживить облик города живописной настенной суперграфикой. "Мы хотели привнести в картину города профессиональное искусство в том виде, в каком оно существует сегодня в нашей стране, для создания у горожан позитивного настроя — подчеркнул он. Мы надеемся, что конкурс станет традиционным и будет подхвачен все большим числом талантливых художников".

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