12.06.2018, 17:59

Выявлением причин гибели лебедят в Пальяссаареском заказнике занялась полиция

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rus.delfi.ee
EST 6
Tapetud luiged Paljassaares
Tapetud luiged PaljassaaresFoto: Picasa

Вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова просит при освещении этого события проявлять сдержанность: "Открывшаяся на Пальяссааре картина прискорбна и вызывает эмоции.

Но пусть обстоятельства гибели птенцов выяснит экспертиза. Пока не будет однозначно ясна причина гибели птиц, не следует делать опрометчивые выводы и вводить общественность в заблуждение спекуляциями".

Как только появятся выводы экспертизы, общественность будет о них извещена. Во всяком случае, ветеринарный осмотр не выявил на птенцах следов физических повреждений, теперь выявляется возможность гибели под воздействием возбудителей заболеваний или отравляющих веществ.

Измайлова призвала также горожан к особому вниманию в отношении живой природы. Нельзя выгуливать собак без поводка и намордника, чтобы они не могли разорять птичьи гнезда. Там, где построены дощатые дорожки, надо пользоваться для прогулок исключительно ими.

бо всех правонарушениях в области охраны природы просят сообщать по телефону 1313.

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