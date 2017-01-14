В пятницу дизайнерская команда представила обновленные интернет-среду estonia.ee и бренд brand.estonia.ee, призванные представлять Эстонию как за рубежом, так и на местном уровне.

estonia.ee — это портал, где можно найти как общую информацию об Эстонии, так и информацию для тех, кто желает посетить нашу страну, инвестировать в нее, приехать учиться или работать.

Сразу поднялась волна критики: зеленый шаблон, созданный для инфоматериалов, стали считать новым символом Эстонии. Выяснилось, что нового ”эстонского знака” и не создавали.

Команда дизайнеров пояснила, что Эстонию нельзя дефинировать как один знак, и они никогда этим и не занимались. Представленные изображения — это дигитальные шаблоны, которые предприниматели смогут использовать для распространения информации о себе и об Эстонии на основании общих принципов. Команда надеется, что созданные ими элементы предприниматели будут использовать для торговли по всему миру; они бесплатны и доступны каждому.

Изображение разработала команда дизайнеров под управлением Алари Орава. В нее вошли семеро членов, всего же над символом работали 20 человек в течение пяти месяцев. Платформа создана на ближайшие 10-15 лет. На обновленную вэб-среду и создание основы бренда в общей сложности было потрачено 200 000 евро.

rus.delfi.ee
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