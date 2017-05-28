Выяснена причина произошедшего на берегу реки Сауга оползня

По оценке составившего экспертное мнение инженера-строителя, произошедший 4 мая на берегу реки Сауга в Пярнумаа оползень вызвало временное складирование фрезерной крошки на парковке.

Относительно масштабного оползня, произошедшего на расположенной на берегу реки Сауга рядом со строительным объектом парковке, заказали экспертное мнение у инженера-строителя Пеэтера Тульвисте.

По словам главного специалиста отдела связей с общественностью Департамента шоссейных дорог Урсулы Ныу, оползень, по оценке эксперта, вызвало временное складирование фрезерной крошки на парковке.

В то же время она заверила, что, на основании геологических исследований, парковка не была обвалоопасной. "Также ранее на этой же самой парковке складировали строительные материалы", — отметила Ныу.

"Подсчетом ущерба от оползня занимаются", — добавила Ныу и сказала, что поскольку сейчас еще точно не ясны метод и объемы восстановления парковки, Департамент шоссейных дорог не может назвать и размер возникшего ущерба.