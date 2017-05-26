Высылка российских дипломатов из Эстонии может быть связана с ситуацией вокруг памятника советским летчикам

Как сообщал сегодня Delfi, Эстония предписала генеральному консулу России в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву покинуть страну.

По информации Delfi, выдворение консула и генконсула каким-то образом связано с ситуацией вокруг памятника советским летчикам, установленного на частной земле в Кивиыли и подвергшемуся в очередной раз вандализму в ночь на 16 мая.

18 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем брифинге сделала жесткое заявление по поводу произошедшего с памятником в Кивиыли.

”Глубоко возмущены очередным актом вандализма в отношении памятного знака советским летчикам, которые погибли в 1944 г. близ деревни Ряза в боях за освобождение Эстонии, — сказала Захарова. — Подобные циничные выходки не могут расцениваться иначе как глумление над памятью тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом.

Рассчитываем, что с эстонской стороны будут предприняты исчерпывающие меры по привлечению виновных к ответственности и недопущению повторения подобного впредь. Посольство России в Таллине уже обратилось с соответствующим требованием к местным властям”.

Источники Delfi сообщают, что за заявлением Захаровой последовала встреча между генконсулом РФ в Нарве Дмитрием Казённовым, консулом Андреем Сургаевым и мэром Кивиыли Николаем Воейкиным, на которой обсуждался вопрос переноса памятника с частной земли, принадлежащей Саркису Татевосяну, на городское кладбище. По мнению сторонников переноса, на кладбище памятник не был бы объектом для атак вандалов. Городские власти придерживаются позиции, согласно которой памятник связан не с Кивиыли, а с волостью Люганузе, на территорию которой упал сбитый в войну бомбардировщик, и потому на городское кладбище памятник переносить не следует.

Несколько источников Delfi указывают на то, что разговор дипломатов с городским главой записывался и дипломатическая нота — это реакция эстонского МИД на риторику генконсула и консула при обсуждении вопроса судьбы памятника, но на какую именно, пока неизвестно.

Мэр Кивиыли во второй половине пятницы на телефонные звонки не отвечал. Андрей Сургаев от комментариев в разговоре с репортером Delfi отказался, а с генконсулом нам также связаться не удалось.

По данным Delfi, генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казённову и консулу Андрею Сургаеву вручили ноту. Теперь они должны покинуть Эстонию. Информацию подтвердили два наших источника, а также МИД ЭР.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Эстонии Сандры Камиловой, МИД подтверждает эту информацию, но не комментирует.

В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов не останется без ответа, передает ТАСС. "Это очередной недружественный и ничем не обоснованный акт, который не останется без ответа", — указали в российском дипломатическом ведомстве.