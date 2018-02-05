Высшую государственную награду от Кальюлайд получат Эйки Нестор и Март Нутт

Высшей государственной награды — ордена Государственного герба — президент Керсти Кальюлайд в этом году удостоила семь человек: двух членов Рийгикогу, трех организаторов председательства Эстонии в Совете ЕС, борца за независимость и ректору университета.

Орден Государственного герба первой степени в этом году не достался никому, а вот второй степенью были награждены Эйки Нестор (Социал-демократическая партия) и Март Нутт (IRL). Оба политика входили в состав Рийгикогу с 1992 года, то есть с первого состава после восстановления независимости.

Орден третей степени получили три организатора председательства Эстонии в совете ЕС — дипломаты Кайа Таэл, Клайд Кулл и Пирет Лиллевяли. Такой же награды удостоились пианист, проработавший 25 лет ректором в Эстонской академия музыки и театра, Пеэп Лассманн и борец за независимость Эстонии Юри Пертманн, который начал воевать на стороне Эстонии в возрасте 14 лет в подпольной организации ”Куперьяновцы”.

Нестор, Нутт, Таэл, Кулл, Лиллевяли Лассманн и раньше получали награды от президента.

Орден Государственного герба высшей степени, то есть первой, выдается очень редко. Последний раз им был удостоен Сийм Каллас (Партия реформ) в 2015 году.