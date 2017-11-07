Депутатская группа Рийгикогу в поддержку широкополосного интернет-соединения и депутатская группа в поддержку э-Эстонии провели совместное обсуждение и пришли к выводу, что высокоскоростной интернет должен стать доступен всем жителям Эстонии в течение пяти лет, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя депутатской группы в поддержку э-Эстонии Танеля Талве, в ходе встречи сразу стало ясно, что все ее участники разделяют одну цель: предоставить высокоскоростное интернет-соединение всему населению Эстонии, вне зависимости от места жительства. Основной темой обсуждения стали дальнейшие шаги по созданию сети широкополосного интернет-соединения.

”Предложение министра Урве Пало объявить конкурс для использования государственных пособий на общую сумму в 20 миллионов евро получило осторожную поддержку”, — сказал Талве. По его словам, возражений по этому поводу не было и текущее состояние дел вселяет надежду.

”Но безусловно необходимо поработать для того, чтобы все прошло удачно и чтобы уже в первой половине следующего года можно было начать прокладывать оптоволоконные кабели, — сказал Талве. — Наша цель — сделать так, чтобы все жители и предприятия Эстонии присоединились к широкополосному интернет-соединению в течение следующих пяти лет”.

По словам Талве, он, будучи председателем депутатской группы Рийгикогу, а также его коллеги Андрес Метсоя и Эрки Сависаар, продолжат работать над достижением этой цели. Они занимаются этим вопросом уже на протяжении двух лет.

По словам Метсоя, общая цель — сделать так, чтобы высокоскоростное интернет-соединение стало доступно всем. Вопрос в том, как этого достичь. ”На заседаниях депутатской группы мы все время ищем решения, — сказал Метсоя. — Теперь наша роль — проследить, чтобы тендер был организован корректно и инициатива местных самоуправлений не была наказана”.

По его словам, прокладка последней мили должна быть экономически целесообразна и проделана ответственно.

По словам Сависаара, вся территория Эстонии на деле — одно сплошное белое пятно. Скоростное интернет-соединение проведено лишь в квартирные дома. Согласно его предложению, в качестве примера можно было бы взять электросеть и разделить инфраструктуру и услуги, предоставив интернет-соединение всем поставщикам услуг.

По словам министра предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало, местные самоуправления проделали очень важную работу. Теперь министерство разработает государственный тендер. Она пообещала, что Эстония будет рассматриваться как одно целое, исключений по регионам делаться не будет. По словам министра, государственный тендер будет открыт для всех желающих и его победитель будет обязан предоставить услуги всем операторам.

Пало пояснила, что государственное пособие в размере 20 миллионов евро не сможет покрыть всю территорию Эстонии. Этих средств хватит лишь на 3–4 уезда. Но если к этой сумме добавятся инвестиции из частного сектора, охватить всю Эстонию станет возможно. Министр пояснила, что 20 миллионов евро предусмотрены лишь для проведения скоростного интернета в регионы с редким заселением. Там проблема стоит наиболее остро.

В заседании приняли участие представители Elektrilevi, Союза инфотехнологий и телекоммуникаций Эстонии, Telia Eesti, TopEst и местных самоуправлений, а также руководители стартовавших в уездах ИТ-проектов.