22.11.2018, 14:30

Высокое положение в партии, взятка или знакомства. Как получить быстрый доступ к лечебному уходу на примере отца Яны Тоом

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Дагне Михкельс
Дагне Михкельс
EST
Высокое положение в партии, взятка или знакомства. Как получить быстрый доступ к лечебному уходу на примере отца Яны Тоом
Illustratsioon: Toom Tragel

Протокол об оперативно-розыскных действиях. 11 декабря 2017 года, в 9:28 руководитель клиники по уходу Ляэне-Таллиннской центральной больницы Марк Левин звонит секретарю, который занимается очередями на лечение, пишет Eesti Päevaleht.

Всего за восемь минут отца члена Центристской партии и депутата Европарламента Яны Тоом определили на лечение в клинику по уходу принадлежащей городу Таллинну Ляэне-Таллиннской центральной больницы. В это же время своей очереди на лечение в ней ожидали сотни человек, а оплачиваемого со стороны Больничной кассы койко-места простому человеку нужно было ждать до десяти месяцев.

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