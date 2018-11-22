Высокое положение в партии, взятка или знакомства. Как получить быстрый доступ к лечебному уходу на примере отца Яны Тоом

Всего за восемь минут отца члена Центристской партии и депутата Европарламента Яны Тоом определили на лечение в клинику по уходу принадлежащей городу Таллинну Ляэне-Таллиннской центральной больницы. В это же время своей очереди на лечение в ней ожидали сотни человек, а оплачиваемого со стороны Больничной кассы койко-места простому человеку нужно было ждать до десяти месяцев.