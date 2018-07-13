13.07.2018, 20:50

Высказывание полковника Сил обороны вызвало бурную дискуссию: ”не надо недооценивать патриотизм местных русских”

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rus.delfi.ee
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Высказывание полковника Сил обороны вызвало бурную дискуссию: ”не надо недооценивать патриотизм местных русских”
Kolonel Riho Ühtegi lausetes ei leidnud midagi laiduväärset keegi peale Yana Toomi ja Vene riigiduuma riigikaitsekomitee esimehe.Foto: Kaitsevägi

Депутаты Рийгикогу отнеслись к словам Рихо Юхтеги нормально, хоть сказанная на иностранном языке фраза, действительно, звучала не очень, пишет Eesti Päevaleht.

Командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны полковник Рихо Юхтеги сказал в интервью международному изданию Politico, что в случае, если Россия нападет на Эстонию, то ее войска хоть и дойдут за два дня до Таллинна, но долго здесь не продержатся.

"Это постоянно обсуждается. Русские дойдут до Таллинна за два дня… Может быть. Но всю Эстонию они за два дня не получат. Он дойдут до Таллинна, но мы перережем им линии коммуникации и снабжения и все остальное. Они дойдут до Таллинна за два дня. Но они и умрут в Таллинне. И они знают это”, — сказал Юхтеги.

Его слова вызвали резкую реакцию европарламентария Яны Тоом. "Не оскудела земля эстонская безответственными оптимистами. Почему бы военным не воздержаться от интервью? В принципе. Ведь помимо их профессиональных тараканов, минуты славы в "Политико" и барабанного боя, есть ещё довольно сложное многоязычное общество с довольно пёстрыми паспортами. И есть международные отношения. Но нет — придут и умрут, за два дня, не больше. Ура, мы всех победили. Нет слов", — написала Тоом в Facebook.

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Последовала реакция и из России. Председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов усомнился в том, что Юхтеги находится на своем месте.
”Я могу сказать, что это слова сумасшедшего, место которому не в вооруженных силах или какой-то другой структуре, а в дурдоме. Больше я сказать ничего не могу”, — жестко высказался парламентарий в беседе с ФАН.

Ранее в этой же статье Юхтеги вспоминает, как, будучи на воинской службе в советской армии, попал в конце 1980-х годов в отдаленную деревушку на афганско-узбекской границе. По его словам, даже там люди слышали о том, что в Эстонии проходят демонстрации и акции за восстановление независимости, и этот факт его весьма поразил.

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"Когда я вернулся оттуда, то мне приснился этот сон. Была битва, рядом с моим родным городом. Мы против русских. И мы, конечно, были плохо организованы. Траншеи, выкопанные между холмов под Эльва. Все мои друзья были там. Русские наступали с юга, со стороны Валга. Большинство наших погибло. Я чувствовал запах крови и пороха так четко. Я поднял "Калашников" убитого русского солдата и стал стрелять по ним… Мы прятались в лесу, на нас охотились. Потом я остался один, я бежал куда в сторону моря". Далее Рихо Юхтеги рассказывает, что в своем сне он увидел в море белый корабль, который всегда считался у эстонцев символом надежды и спасения. И он уже был готов ступить на борт, но остановился, несмотря на то, что с берега доносился лай преследовавших его собак и русские голоса. "Мой дом здесь. Я должен остаться. Что бы ни случилось. Это моя родина", — когда герой статьи проснулся, он еще долго оставался под сильным впечатлением. Автору материала в издании Politico Молли МакКью полковник признался: этот сон о сражении с русскими стал переломным моментом для него. Он понял, что нужно что-то делать для свободы своей страны. Вскоре после этого сна Рихо Юхтеги вместе с друзьями приступил к созданию первых нерегулярных соединений народного ополчения Кайтселийт.

По мнению члена парламентской комиссии по государственной обороне Рийгикогу Марианне Микко, интервью излишне приукрасилось в следствие того, что Юхтеги давал его на иностранном языке. ”В условиях демократии и свободы слова военнослужащие могут спокойно высказывать свою мысли. Если бы полковник Юхтеги давал интервью на эстонском языке, то, безусловно, все прошло бы более гладко. Но еще раз: Эстония — демократичная стана, где все люди имеют возможность свободно выражаться свои мысли”, — сказала она.

Депутат Райво Аэг в свою очередь заявил, что риторика Юхтеги — это то, чего ожидают от каждого эстонца. ”Если кто-то нападет на нас, то мы отплатим той же монетой. Его высказывание немного провокационное, но по сути верное”, — отметил Аэг.

Однопартиец Тоом Яанус Карилайд отметил, что позиция Тоом — не позиция всей партии. ”Позиция Рихо Юхтеги единственно верная. Те, кто ступят на эстонскую землю со злыми намерениями, будут уничтожены как тараканы. Если вы искренне любите Эстонию, то не сможете оспаривать эту позицию. Яна, спокойно. Эта позиция, которая основывается на ценностях, не для полемики. Давайте не будем недооценивать патриотизм местных русских. В кризисной ситуации большинство из них встанут на сторону свободной Эстонии”, — сказал Карилайд.

Полковник Юхтеги не смог уточнить и прокомментировать свою позицию, поскольку находится в командировке на Украине.

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