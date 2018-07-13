Высказывание полковника Сил обороны вызвало бурную дискуссию: ”не надо недооценивать патриотизм местных русских”

Последовала реакция и из России. Председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов усомнился в том, что Юхтеги находится на своем месте.

”Я могу сказать, что это слова сумасшедшего, место которому не в вооруженных силах или какой-то другой структуре, а в дурдоме. Больше я сказать ничего не могу”, — жестко высказался парламентарий в беседе с ФАН.

Ранее в этой же статье Юхтеги вспоминает, как, будучи на воинской службе в советской армии, попал в конце 1980-х годов в отдаленную деревушку на афганско-узбекской границе. По его словам, даже там люди слышали о том, что в Эстонии проходят демонстрации и акции за восстановление независимости, и этот факт его весьма поразил.

"Когда я вернулся оттуда, то мне приснился этот сон. Была битва, рядом с моим родным городом. Мы против русских. И мы, конечно, были плохо организованы. Траншеи, выкопанные между холмов под Эльва. Все мои друзья были там. Русские наступали с юга, со стороны Валга. Большинство наших погибло. Я чувствовал запах крови и пороха так четко. Я поднял "Калашников" убитого русского солдата и стал стрелять по ним… Мы прятались в лесу, на нас охотились. Потом я остался один, я бежал куда в сторону моря". Далее Рихо Юхтеги рассказывает, что в своем сне он увидел в море белый корабль, который всегда считался у эстонцев символом надежды и спасения. И он уже был готов ступить на борт, но остановился, несмотря на то, что с берега доносился лай преследовавших его собак и русские голоса. "Мой дом здесь. Я должен остаться. Что бы ни случилось. Это моя родина", — когда герой статьи проснулся, он еще долго оставался под сильным впечатлением. Автору материала в издании Politico Молли МакКью полковник признался: этот сон о сражении с русскими стал переломным моментом для него. Он понял, что нужно что-то делать для свободы своей страны. Вскоре после этого сна Рихо Юхтеги вместе с друзьями приступил к созданию первых нерегулярных соединений народного ополчения Кайтселийт.

По мнению члена парламентской комиссии по государственной обороне Рийгикогу Марианне Микко, интервью излишне приукрасилось в следствие того, что Юхтеги давал его на иностранном языке. ”В условиях демократии и свободы слова военнослужащие могут спокойно высказывать свою мысли. Если бы полковник Юхтеги давал интервью на эстонском языке, то, безусловно, все прошло бы более гладко. Но еще раз: Эстония — демократичная стана, где все люди имеют возможность свободно выражаться свои мысли”, — сказала она.

Депутат Райво Аэг в свою очередь заявил, что риторика Юхтеги — это то, чего ожидают от каждого эстонца. ”Если кто-то нападет на нас, то мы отплатим той же монетой. Его высказывание немного провокационное, но по сути верное”, — отметил Аэг.