Вышел ежегодник Таллинского департамента окружающей среды

На эстонском и английском языках издан ежегодник Таллинского департамента окружающей среды за 2016 год, сообщает Раэпресс.

Этим департамент отметил и свое десятилетие — положение о нем было утверждено 14 декабря 2006 года. Поэтому в нынешнее издание включены также воспоминания.

В книге нашли отражение такие примечательные события, как первый детского-молодежный праздник цветов, создание в Таллинне нового приюта для животных, 25-летие месячников благоустройства и другие.

Сборник знакомит с состоянием и мерами по охране природы, в том числе водной среды, воздуха и прочего, содержит обзор работы зоопарка, ботанического сада и других городских учреждений.