Вышел ежегодник Таллиннского департамента окружающей среды. Что там пишут?



Это уже девятое такого рода издание. Оно насчитывает 41 страницу, повествующую о самых разных аспектах — охране вод, воздуха, обработке отходов, озеленении, игровых площадках и площадках для выгула домашних животных, деятельности ботанического сада, городских кладбищах и городском энергоагентстве и т.д. И все это — на трех языках: эстонском, английском и русском. Печатная версия на бумаге, изготовленной из макулатуры, гораздо лаконичнее.