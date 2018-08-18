18.08.2018, 20:30

Вышедший из Свободной партии Тальвик создает свою партию — или все-таки нет?

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rus.delfi.ee
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Artur Talvik
Artur TalvikFoto: Tiit Blaat

Разделение Свободной партии на лагеря Андреса Херкеля и Артура Тальвика привело к тому, что вчера Тальвик заявил о создании свое партии. Однако его заявление еще не означает, что партия увидит свет.

Вчера Тальвик заявил, что в Эстонии на важном месте должна быть чистая природа, а рядом с ней — современная экономика. Он также отметил, что Эстония — это не только один Таллинн, и что "государственный аппарат Эстонии слишком раздут".

Сегодня же утром Тальвик не пожелал прокомментировать свои заявления и планы.

Еще весной Тальвик угрожал вместе со сторонниками покинуть Свободную партию, если его не выберут председателем, а потом вовсе отказался избираться в председатели, вышел из партии, но остался в фракции партии в Рийгикогу. На данный момент не ясно, собирается ли он теперь все же выйти и из фракции.

Председатель Свободной партии Андрес Херкель отметил, что выступления Тальвика иногда приводят его в замешательство, так как потом оказывается, что он имел в виду что-то другое.

Tallinn Hockey weekend
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