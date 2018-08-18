Вышедший из Свободной партии Тальвик создает свою партию — или все-таки нет?

Вчера Тальвик заявил, что в Эстонии на важном месте должна быть чистая природа, а рядом с ней — современная экономика. Он также отметил, что Эстония — это не только один Таллинн, и что "государственный аппарат Эстонии слишком раздут".

Сегодня же утром Тальвик не пожелал прокомментировать свои заявления и планы.

Еще весной Тальвик угрожал вместе со сторонниками покинуть Свободную партию, если его не выберут председателем, а потом вовсе отказался избираться в председатели, вышел из партии, но остался в фракции партии в Рийгикогу. На данный момент не ясно, собирается ли он теперь все же выйти и из фракции.

Председатель Свободной партии Андрес Херкель отметил, что выступления Тальвика иногда приводят его в замешательство, так как потом оказывается, что он имел в виду что-то другое.