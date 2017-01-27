Вырумааский округ намерен исключить из партии главу "Истинных центристов"

Вырумааский округ Центристской партии хочет исключить из партии развивающего движение "истинных центристов" Юри Палло.

По словам руководителя Вырумааского округа Аннели Отт, поведение истинных центристов вызывает замешательство и непонимание. "Партия в Вырумаа и в других регионах едина, выходя только со списками Центристской партии", — заверила Отт. Она добавила, что округ всегда был готов к сотрудничеству со всеми членами партии и необходимости для создания альтернативных списков нет. К сожалению, некоторые люди просто решили посеять замешательство, констатировала она.

"Вырумааский округ еще до состоявшегося вчера вечером мероприятия истинных центристов принял решение исключить из партии Юри Палло. Поведение Палло, к сожалению, уже давно перешло границы разумного, и его поведение по отношению к членам нашей партии было неэтичным", — признала Отт.

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Вице-председатель Центристской партии Майлис Репс сказала, что в случае истинных центристов речь идет об акции, чтобы приобрести известность, ненадлежащим образом используя имя Центристской партии. Избирательные союзы партия не поддерживает.

Репс добавила, что у избирательного союза нет никакой связи ни с партией, ни с истинными членами. Если в нем участвуют члены Центристской партии, это достойно сожаления и противоречит общим ценностям и целям партии. "Правление партии решило выйти со своими списками по всей Эстонии, и, безусловно, мы хотим видеть членов поддерживающими партию как в качестве кандидатов, так и в качестве избирателей", — подчеркнула Репс.

По словам вице-председателя, она не верит в жизнеспособность избирательного союза, и фурор сейчас создают с целью личной выгоды. "На выборах выходить именно со списками партии правильно и честно по отношению к избирателям.

Вчера вечером в выруском приходском доме провели свое собрание поклявшиеся в верности Эдгару Сависаару "истинные центристы".

По словам фотографа Delfi, пришедшие в темное и холодное помещение прихода люди хвалили, прежде всего, Сависаара, и каждый, кто пришел, должен был, по сути, так сказать, поклясться ему в верности.

Среди прочих выступил и депутат Рийгикогу Хеймар Ленк, по словам которого, было неправильно, что Сависаара не взяли в правительство и что ему предложили место почетного председателя. Ленк спросил у одной участвовавшей в мероприятии женщины, была бы ли она счастлива, если бы дети предложили ей вместо "матери" место "почетной матери".

Также Ленк был критичен по отношению к представителям другого лагеря Центристской партии — Майлис Репс, Кадри Симсон и Юри Ратасу. Депутат нашел, указав на Сависаара, что самое большое предательство — это то, когда твои, так сказать, собственные дети тебя предают.