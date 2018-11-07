"Выражаю благодарность Delfi". Доведенным до отчаяния российским морякам выплатили зарплаты

Два экипажа судов Masalli и Bozdag месяцами не получали зарплату. Экипаж судна Masalli не получал зарплату с февраля 2018 года, а моряки Bozdag — с апреля этого года.

Повар с судна Bozdag Павел Туромша рассказал Delfi, что все моряки с их танкера получили зарплату в полном объеме, у всех на руках билеты до дома.

"Танкер Bozdag передали "Газпром нефти". В ближайшее время судно будет укомплектовано экипажем, пройдет серьезный ремонт и отправится на работу за Полярный круг", — рассказал Туромша. По его словам, второй танкер Masalli выставлен на аукцион.

"От имени всего экипажа выражаю благодарность редакции Delfi и вам лично за поддержку, за освещение наших проблем в прессе, за обращения в Посольство России и офис нашей компании", — сказал Туромша.

За данной ситуацией активно следило Российское посольство. В диппредставительстве РФ рассказали Delfi, что они постоянно держали связь как с моряками, так и с судовладельцем. Особое внимание уделялось тому, чтобы на судах всегда была провизия и чтобы состояние здоровья моряков было в норме.