Выпускники и родители учеников Гимназии Густава Адольфа протестуют: город хочет уничтожить дух школы?

Выпускники и родители учеников Гимназии Густава Адольфа (ГАГ) сегодня представили мэрии Таллинна свое обращение, с помощью которого они хотят остановить план города по увеличению числа учеников и добавлению новых параллельных классов в ускоренном порядке, а также желание перевести часть учащихся из исторического здания в помещения в Каламая.

”Нам остается непонятно, почему надо постепенно превращать отметившую в прошлом году 385 лет и имеющую свой особенный дух ГАГ в исполинскую школу, в какие-то раскиданные по городу ”учебные заведения”, — объяснил причину обращения Мярт Кылли, один из инициаторов обращения и выпускник ГАГ.

По его словам, предъявители обращения хотят, чтобы город прекратил опрометчиво вынесенное решение по внезапному расширению школы и перенесению учебного процесса в несколько различных мест, а затем в сотрудничестве со школой нашел лучший план, который сохранит дух Гимназии Густава Адольфа и гарантирует ее развитие в уже имеющемся едином школьном комплексе. Он отметил, что это невиданно, чтобы решение о судьбе школы выносилось внезапно и без ее ведома.

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”Политическая воля или чьи-либо личные амбиции не меняют тот факт, что genius loci или ”дух места” является характерной для какого-то конкретного места атмосферой. Дух и натуру ГАГ нельзя растаскать куда-то по кусочкам, превратить во франшизу или размножить, что из того, что какому-то уполномоченному кажется это в данный момент удобным и привлекательным решением, которое легче альтернатив”, — процитировал Кылли текст обращения.

Выпускники и родители учеников исторической школы хотят, чтобы власти города остановили план по увеличению числа учеников и добавлению новых параллельных классов, который увеличит число учеников почти в два раза, а также план по переводу классов 1-6 из исторического школьного здания в помещения на улице Вана-Каламая.

В качестве решения нехватки места в школе обращение призывает отдать ГАГ помещения находящейся в соседнем здании Таллиннской гимназии для взрослых Старого города, которые также принадлежат Таллинну.