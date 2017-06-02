Выпущена новая юбилейная марка в честь столетия Эстонской Республики

Сегодня в Госканцелярии представили новую марку ЭР100 ”Столетие Эстонской Республики!” („Sada aastat Eesti Vabariiki!”) и конверт первого дня, сообщила пресс-службы госканцелярии.

Посвященная сотому дню рождения марка имеет номинал в 1 евро и 50 центов, что позволяет посылать письма и открытки по всему миру.

”Приглашаю всех соотечественников покупать юбилейную марку и, например, посылать с ней письма с приглашением приехать в Эстонию на столетие живущим за границей эстонцам”, — сказал госсекретарь Хейки Лоот.

Первые приглашения с новой маркой и конвертом первого дня ЭР100 были отправлены в путь из Госканцелярии одинадцати общинам эстонцев, живущих за границей; персональное приглашение приехать в Эстонию отправили также генеральному организатору ESTO 2019 Сирле Сёоти.

Автор почтовой марки ЭР100 и конверта первого дня — Индрек Ильвес. В работе над оформлением марки Ильвес получил вдохновение от визуальной идентичности ЭР100, триколора и прекрасной природы Эстонии. Всего будет изготовлено 600 тысяч марок.

По словам члена правления Omniva Кая Сепп, эта марка безусловно не станет последней маркой, приуроченной к столетию Эстонской Республики. ”Например, в завершении серии с главами государства появятся также именные марки для трех государственных глав; также праздничная марка по случаю столетия Эстонской Республики будет выпущена 24 февраля”, — перечислила Сепп.

С создания Эстонской Республики в 2018 году минует сто лет. Это самая значимая и важная дата в истории государства. Празднование столетия началось в апреле 2017 года, когда исполнилось сто лет с момента объединения территории Эстонии, кульминирует 24 февраля 2018 года, обратит внимание на поворотные и важные моменты Освободительной войны в 2019 году и завершится в февраля 2020 года, когда исполнится сто лет со дня заключения Тартуского мира.