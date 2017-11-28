Выпить вина и проснуться голой в постели. Передача рассказала о замешанном в сутенерской афере Кыргемяэ бизнесмене

Вчера передача "Kuuuurija" показала сюжет о деятельности скандально известного бизнесмена Ираджа Занда, связанного с предполагаемой сутенерской аферой владелицы модельного агентства Лауры Кыргемяэ.

Одна пожелавшая остаться анонимной женщина рассказала, что с Зандом ее познакомила подруга. Встреча произошла в его шикарной квартире недалеко от Solaris. На тот момент подруга испытывала финансовые проблемы и занималась с Зандом сексом за 2000 евро в месяц.

”Я пробыла там 45 минут, потом сказала, что мне надо идти. Тогда он не сказал ничего. По тому, как он лапал мою подругу, я поняла, что он хочет побыстрее оказаться в кровати. Он сохранял спокойствие и дал мне 500 евро. Он пошел в спальню и принес 500 евро, дал еще наличными. Я сказала, что уезжаю на такси. Тогда он дал мне еще 10 евро”, — рассказала женщина.

Другая участница передачи рассказала, что с Зандом ее познакомила бывшая ”Мисс Эстония”. Поскольку женщина доверяла известному человеку, то согласилась на встречу в ресторане Gianni. Схема была такой же: молодой женщине предлагалась возможность легко заработать.

”К счастью, я не поехала на этот конкурс. Никаких договоров не было. Просто было сказано, что получу много денег и шоппинга”.

Ведущая связалась с этой бывшей мисс, которая в свою очередь поведала, что сама является жертвой Занда, годами путем угроз вынуждавшего ее заниматься сводничеством. ”Несколько лет назад была ситуация, когда Лаура (Каргемяэ — прим.ред.) сказала, что в Эстонии можно развивать модельный бизнес, и что есть человек, который в этом заинтересован”, — рассказала женщина.



Первая ее встреча с бизнесменом произошла в 2013 году и продолжилась в его домашнем офисе в Пирита. Занд предложил женщине вино. Беседа текла довольно цивилизованно, но в определенный момент в глазах у девушки зарябило, и проснулась она уже обнаженной в кровати. ”Я не обратилась в полицию, потому что чувствовала себя виноватой. Это сложно описать. Сейчас я думаю, почему я была такой дурой”, — рассказала экс-мисс. Позже Занд сказал, что все записано на камеру, и если она не будет делать, что надо, он отправит записи ее молодому человеку. Так Занд манипулировал женщиной несколько лет и принуждал к оказанию различного рода услуг. ”Девушка против влиятельного бизнесмена. Что я могла сделать? Услышав о масштабах, я была в шоке. Это систематическая деятельность. Манипулировать молодыми девушками достаточно легко”, — сказала героиня.

Примечательно также, что Занд позиционировал себя как меценат детских домов. В передаче были показаны фотографии, сделанные во время летнего лагеря одного из тартуских детских домов. Директор учреждения сказала, что бизнесмен никогда не поддерживал их напрямую. В летнем лагере принимали участие и несовершеннолетние девочки, для которых подводились различные семинары, которые вела в том числе сама Лаура Кыргемяэ.

Сам Занд через своего адвоката утверждает, что от имени "Kuuuurija" у него пытались выманить 150 000 евро в биткоинах. В противном случае его обещали выставить в передаче насильником и совратителем несовершеннолетних. Ведущая программы Катрин Луст заявила, что это не соответствует действительности.