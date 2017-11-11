Выпил — запей водой. Бары, рестораны и кафе запустили новую кампанию

Проводившаяся недавно кампания Союза производителей и импортеров алкогольной продукции (ATML) ”Выпиваете — запивайте водой!” нашла много последователей по всей Эстонии. Целью кампании было побудить людей запивать каждый выпитый бокал алкоголя стаканом воды, употребляя алкоголь более разумно и ответственно, а также помогая продвигать культуру употребления алкоголя, сообщается в пресс-релизе.

Исполнительный директор ATML Трийн Кутберг сказала, что все бары и места общественного питания, присоединившиеся к программе и получившие наклейку ”Здесь алкоголь употребляют разумно 2017”, сделали социально ответственный шаг в направлении культуры более разумного употребления алкоголя.

По словам представителей многих баров и мест общественного питания, обычай запивать алкоголь водой все активнее распространяется по всей Эстонии. Заведующая рестораном NO99 Каролин Арен сказала, что, хотя ресторан предлагал своим гостям бесплатную питьевую воду еще до присоединения к кампании, их радует то, что в ходе кампании этим предложением заинтересовалась более широкая аудитория.

Рост употребления воды заметила и заведующая тартуского бара Zavood, присоединившегося к кампании, Анни Рейно, по словам которой, работники бара и раньше предлагали водопроводную воду клиентам, которым больше не стоило предлагать алкоголь.

Трийн Кутберг добавила, что кампания получила много положительных откликов от посетителей баров, и люди начинают все смелее и сами просить воду вместе с алкоголем. ”Информированность самих людей о возможности и необходимости просить подавать воду к алкоголю крайне важна для того, чтобы создать привычку, полезную для здоровья, которой следуют как в развлекательных заведениях, так и дома”, — констатировала Кутберг.

Через социальные медиа кампания привлекла к себе внимание более чем 323 000 человек. Информацию о том, как разумнее и безопаснее употреблять алкоголь, помогали распространять в Эстонии и крупнейшие розничные сети (Aldar, Coop, Maxima, Prisma и Selver).

Хотя кампания ”Выпиваете — запивайте водой!” на этот раз завершилась, все присоединившиеся к ней бары имеют возможность продолжить этот добрый обычай.

В Союз производителей и импортеров алкогольной продукции, представляющий крупнейших производителей и импортеров алкогольной продукции в Эстонии, входят предприятия Altia, Liviko, Pernod Ricard, Prike, Remedia, Tridens, Amber Distribution, Coca Cola HBC, Estonian Spirit, Avallone, Dunker и Brown-Forman.

Список ответственных баров/кафе/ресторанов:

Citypub, фортепианный бар BART, паб Illegaard, бар и магазин Time to Wine, передвижной бар Hulkur, кафе-ресторан NO99, Cheers Viljandi, бар-салон Butterfly Lounge, Paar Veini, кафе Teeristi, кафе Gustav на бульв. Эстония, кафе Gustav Cafe на ул. Таммсааре теэ, Shvips, бар Trepp, Willy & Rudy, кафе Spargel, кафе Rabarber, кафе Loorber, Underground, Elvis, кафе Sõbrad, коктейль-бар Meat Market, Zavood, Lokaal Pirogov, клуб Privilege, мыза Сака, паб Hiiu, кафе NOOT в Йыхвиском концертном доме, кафе Alutaguse, кафе Pärnu Kalamajaka, ресторан Vassilissa, Dissident, кафе Gustav Gastro в Каламая, кафе Truffe, Club Studio, ресторан Ancho, клуб Sugar, кафе Sesoon, ресторан и кафе Werner, Kivi Paber Käärid, бар Bronto, гостевой дом Eisma, Kära Kants, клуб Teater, клуб Erinevate Tubade Klubi, бар-салон Lounge AED, Saaremaa Veski, Tegelaste Tuba, Lokaal Legend, ресторан Salvadore, Saku Gastro в Ротерманни, ресторан TOA, Wabadus, кафе и ресторан ENZO, Brewdog в Таллинне, PM20, бистро и бар Herman, Must Puudel, The Patcave, паб Suur Vend, ночной клуб Level, бар-салон и бильярдная Bamba Lounge, Trikster Tihane, винный погреб Püssirohukelder, Veinihaldjas, Fra Mare, ресторан Kuurort, ресторан 100% China, кафе Mokarico, кафе Laim, бар Vagon, ресторан Maius Grill, винные курсы Vinosfair, караоке-бар CocoLogo, Kärbes и Valgejõe Veinivilla.

К числу ответственных баров относятся и бары Olympic Casino в Эстонии.