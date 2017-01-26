Вынужденные квартиросъемщики требуют от правительства компенсации и извинений

Эстонский союз арендаторов собрал 5200 подписей вынужденных съемщиков жилья и передал их требования Рийгикогу. Подписавшиеся под документом требуют денежной компенсации и извинений со стороны правительства, пишет Eesti Päevaleht.

Проект закона о возмещении ущерба, возникшего в результате проведения реформы собственности, предусматривает возможность выдвигать требования о возмещения потерпевшему ущерба, за основу которого берется рыночная стоимость отчужденного жилья на момент возврата, при условии, что потерпевший получит реальную возможность приобрести равноценное жилье в том же самом месте. Также, по мнению подписавшихся под документом, государству следовало бы возместить им расходы на аренду или приобретение жилья, а также моральный ущерб.

В этих требованиях нет, по мнению вынужденных квартиросъемщиков, ничего нового, однако с приходом Центристской партии к власти изменилось отношение к этим требованиям.

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Несколько дней назад состоялось собрание парламентской комиссии по экономическим делам, на котором главной стала именно тема вынужденных арендаторов.

”Депортация людей из их собственных домов является, исходя из устава международного военного трибунала, военным преступлением. Во времена СССР эти люди не были арендаторами, квартиры выдавались на основании ордеров во владение, что является одной из форм права собственности. Откуда Эстонская Республика получило право на приватизацию этих квартир?” — спросила у комиссии член союза Рея Ряйм.

По данным союза, общее количество людей, оставшихся в результате реформы без своего дома, составляет около 100 000 человек. Несмотря на отсутствие точных данных, на данный момент компенсации ожидает около 30 000 вынужденных арендаторов.

По мнению союза, сначала следует выплатить компенсацию пожилым людям, а затем всем остальным.

Советник отдела госимущества Министерства финансов Уку Хянни не согласен с утверждениями о нарушении закона со стороны государства. Он сказал, что сейчас министерство только анализирует и оценивает цели представленного проекта, поэтому невозможно сказать, будет ли он вообще принят в разработку. По его оценке, реформа собственности по большей части достигла своей цели и завершилась почти 15 лет назад.

В случае, если законопроект будет разработан, можно будет использовать средства резервного фонда, созданного специально для нужд реформы собственности. Ежегодно за счет платежей за рассрочку приватизации земли в фонд поступает от 8 до 9 млн евро. В ближайшее время эта цифра ввиду окончания процесса приватизации начнет стремительно уменьшаться. Сейчас в фонде около 13 млн евро, которые используются, в основном, для выплат по компенсациям за незаконно отчужденное имущество и покрытия других нужд реформы. На удовлетворение требований всех вынужденных съемщиков этих средств, конечно же, не хватит. По мнению съемщиков, дополнительные деньги можно получить, к примеру, в результате продажи государственных долговых обязательств.

В протоколе комиссии Хянни отметил, что представленный законопроект означал бы начало новой главы в и без того длинном процессе реформы собственности, который государство надеялось завершить через два-три года.

”Поднятие темы вынужденных квартиросъемщиков в случае с Центристской партией примерно на сколько же логична, на сколько логично рассмотрение Партией реформ проблем предпринимателей. Таковы избиратели и целевая аудитория”, — прокомментировал ситуацию реформист и член экономической комиссии Кристен Михал.

Одним из тех, кто длительное время отстаивает интересы вынужденных квартиросъемщиков, является центрист Хеймар Ленк, который входил в созданную когда-то Сависааром комиссию по реформе собственности. Ленк отметил, что даже спустя 20 лет нетрудно найти вынужденных съемщиков жилья. ”Список людей, ставших в свое время жертвами несправедливости, имеется. Меньше чем за год собрано 5000 подписей. У всех есть также бумаги о том, как у них отобрали квартиру или дом”, — подчеркнул политик.

Ленк сказал, что целью законопроекта является возмещение нанесенного государством ущерба. В каком именно объеме — это еще предстоит рассчитать. Кроме того, необходимо оценить и моральный ущерб. Как именно следует его оценивать, также не уточняется. По словам Ленка, правительство могло бы взять пример с премьер-министра Австралии Кевина Рудда, который в конце своего срока принес аборигенам Австралии извинения.

”Несмотря на то, что мы требуем от России извинения за нанесенный ущерб, сами этого не сделали. Прошло много лет, и поэтому мы хотели бы, чтобы кто-нибудь из премьер-министров, президентов, руководителей государства извинился за совершенную ошибку. Мы все вместе стояли в Балтийской цепи и были на Певческом поле, и вдруг 100 000 человек попадают в составленные своими же списки депортированных к родственникам и знакомым”, — сказал центрист.

Как бы то ни было, первый шаг сделан. На днях министр государственного управления Михаил Корб подписал проект о создании правительственной комиссии, которая займется определением нерешенных вопросов реформы собственности и внесет свои предложения. Председателем комиссии станет он же. По словам Ленка, сам Ленк и Марика Туус-Лауль также войдут в комиссию.

26 лет назад был принят закон об основах реформы собственности, целью которого стало возвратить или компенсировать бывшим владельцам или их потомкам отчужденное незаконно во время войны имущество. Реформа была призвана реорганизовать собственнические отношения и обеспечить свободное предпринимательство, нивелировать возникшее в результате нарушения прав на собственность несправедливое отношение и создать предпосылки для перехода на рыночную экономику.

В ходе возврата или компенсации бывшим владельцам или их правопреемникам нельзя было нарушать защищенные законодательно интересы других людей, а также создавать другие несправедливые ситуации.

Жилье вынужденным квартиросъемщикам планировалось предоставить за счет репатриации советских военных, в результате чего население Эстонии уменьшилось примерно на 100 000 человек. По данным местных самоуправлений, вынужденным квартиросъемщикам было возвращено 5226 домов. В 1991-1992 правительство передало весь жилищный фонд местным самуоправлениям, структурные подразделения которых, однако, были слабыми и не контролировались государствами.