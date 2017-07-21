Вымогатель остался с носом: Эдгар Сависаар создал в Facebook новый аккаунт

После небольшой паузы Эдгар Сависаар вернулся в Facebook, зарегистрировав новый аккаунт.
Напомним, что с начала июля страница экс-лидера центристов Эдгара Сависаара в Facebook была неактивна. По словам его советника Андреса-Мариуса Розенблатта, аккаунт бывшего мэра взломали.
”Это дел рук хакера из Турции по имени Абдельрахман Али. Он согласен вернуть аккаунт в обмен на 800 долларов. Конечно, денег мы ему давать не намерены”, — сказал ранее помощник Сависаара.
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