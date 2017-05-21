Вылет самолета Nordica из Хорватии в Таллинн задерживается

Рейс эстонского авиаперевозчика Nordica из хорватского Сплита задерживается. Самолет должен был вылететь в 9:40 (по эстонскому времени в 10:40) и приземлиться в Таллинне в 13:25.

"У самолета Nordica какой-то сбой. Мы находимся в аэропорту Сплита, информации мало. Самолет должен был вылететь в 9:40, мы ждем до сих пор. Надоело. Все возмущены, а Nordica так и не предоставила информацию", - написал пассажир, который ожидает вылета самолета в Хорватии.

Представитель Nordica Тоомас Уйбо подтвердил Delfi, что у самолета, который должен был вылететь из Сплита, были диагностированы технические неполадки.

Что конкретно произошло, пока не установлено. Это выяснится, когда самолет осмотрит механик. В Сплит он прибудет около 14:00.