Вылет самолета Nordica из Хорватии в Таллинн задержался на шесть часов

Рейс эстонского авиаперевозчика Nordica из хорватского Сплита задержался на шесть часов. Самолет должен был вылететь в 9:40 (по эстонскому времени в 10:40) и приземлиться в Таллинне в 13:25.

"У самолета Nordica какой-то сбой. Мы находимся в аэропорту Сплита, информации мало. Самолет должен был вылететь в 9:40, мы ждем до сих пор. Надоело. Все возмущены, а Nordica так и не предоставила информацию", - написал пассажир, который ожидает вылета самолета в Хорватии.

Представитель Nordica Тоомас Уйбо подтвердил Delfi, что у самолета, который должен был вылететь из Сплита, были диагностированы технические неполадки.

К 14:00 в Сплит прибыл техник и приступил к осмотру воздушного судна. Через пару часов было дано добро на вылет. Самолет поднялся из аэропорта в 16:42.

Этот же самолет в 13:42 должен был вылететь из Таллинна в Осло, однако, этот рейс был отменен.