Выигравший в Viking Lotto 134 432 евро мужчина узнал о своей удаче спустя недели

Выигравший в первую неделю мая в Viking Lotto 134 432 евро мужчина из Харьюмаа узнал о выигрыше, через несколько недель проверяя номера.

3 мая в розыгрыше Viking Lotto один удачливый игрок выиграл ”местный джекпот” призового уровня 5+1 в размере 134 431,90 евро. Выигрышный билет с одним игровым полем и комбинацией "pliks-plaks" был куплен в Viimsi Rimi. Победителем оказался работающий в сфере производства мужчина из Харьюмаа, в семье которого двое детей, а также уже трое внуков.

По словам победителя, он играет в лотерею время от времени, когда приходит в голову. Он всегда покупает один билет Viking Lotto и один билет Eurojackpot, чтобы попытать счастье. О своем выигрыше мужчина узнал случайно, через несколько недель после розыгрыша проверяя номера в интернете.

Эмоции от выигрыша еще настолько свежи, что, по словам мужчины, он хочет посоветоваться с супругой, прежде чем начнет строить планы, как потратить деньги. Но он считает, что скорее инвестирует деньги, чтобы обеспечить будущее, чем сразу потратит.

До сих пор мужчина выигрывал только маленькие суммы, но получить более крупный выигрыш в лотерею, по словам мужчины, очень здорово.