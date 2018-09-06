Выиграйте день в тюрьме! Государство ищет работников на непопулярную должность

"Отметь любящего приключения друга и отправь его в тюрьму!" — значится на странице тюремной службы в Facebook. Между всеми, кто передал имена смелых друзей, разыгрывают пакет "День в тюрьме", куда помимо экскурсии также входит обучение самообороне от инструктора вооруженного подразделения тюрем. Вторая возможность — при посещении любой тюрьмы на выбор получить персональную тренировку от главного специалиста по физической подготовке, который составит и индивидуальную программу питания.

Таким образом Министерство юстиции пытается найти 20 чиновников криминальной опеки.

Должность криминального попечителя не особенно известна и, очевидно, не приходит в голову молодому человеку при выборе карьеры, объяснила необходимость кампании руководитель службы ресоциализации отдела тюрем Министерства юстиции Мерике Сиренди. В тюремной системе до сих пор делали основной упор на поиски надзирателей и выделение этой должности, в то же время криминальные попечители оставались на заднем плане, признала она.

Тем не менее, криминальные попечители — те, кто должен помогать заключенным после отбытия наказания вернуться к обычной жизни. Во время визита на дом чиновник проверяет бывшего заключенного на алкогольное и наркотическое опьянение, помогает найти работу и справляться там, создать новые отношения и сохранять их — вкратце, заботится о том, чтобы преступник справлялся в обществе и чтобы другим было безопасно жить рядом с ним.