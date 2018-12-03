Выходить на лед пруда Шнелли опасно!

”Минусовая погода последних дней покрыла пруд Шнелли льдом, но он очень тонкий и поэтому кататься на нем еще рано, так как выход на лед может закончиться плачевно”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

По его словам, несмотря на то, что около пруда установлены предупреждающие знаки, они зачастую не останавливают резвящихся детей. ”Поэтому мы просим родителей предостеречь детей от выхода на лед. В свою очередь, управа планирует в этом году как и прошлой зимой открыть на пруду Шнелли каток, когда лед станет достаточно прочным”, — добавил Свет.