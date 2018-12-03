Выходить на лед пруда Шнелли опасно!
Старейшина района Кесклинн Владимир Свет предостерегает от выхода на лед пруда Шнелли и просит родителей рассказать детям об опасности нахождения на льду.
Старейшина района Кесклинн Владимир Свет предостерегает от выхода на лед пруда Шнелли и просит родителей рассказать детям об опасности нахождения на льду.
”Минусовая погода последних дней покрыла пруд Шнелли льдом, но он очень тонкий и поэтому кататься на нем еще рано, так как выход на лед может закончиться плачевно”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
По его словам, несмотря на то, что около пруда установлены предупреждающие знаки, они зачастую не останавливают резвящихся детей. ”Поэтому мы просим родителей предостеречь детей от выхода на лед. В свою очередь, управа планирует в этом году как и прошлой зимой открыть на пруду Шнелли каток, когда лед станет достаточно прочным”, — добавил Свет.
Www.fitek.ee müügiarvete tootejuht
FITEK (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 11.12.2018
Üld- ja onkouroloogiakeskuse juhataja
PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA
Tähtaeg: 12.12.2018
Energiasüsteemi töökindluse spetsialist
ELERING AS
Tähtaeg: 09.12.2018
Müügitugi ja müügiinsener
KAESER KOMPRESSOREN GROUP ...
Tähtaeg: 05.12.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.