Выдворенный из трамвая бездомный: жаль, что охранник порвал мне куртку, а мобильник сломался

Бездомный Андрес, которого охранник 23 ноября вышвырнул из трамвая, признает, что далеко не ангел, но утверждает, что в тот день заснул не из-за алкоголя, а из-за плохого здоровья.

Мужчина говорит, что ему жаль мобильного телефона и пуховика, которые пострадали во время инцидента, пишет Õhtuleht.

Андрес и ранее засыпал в общественном транспорте, но подобных конфликтов у него не было. ”После инсульта мозг не слушается. Могу заснуть в автобусе”, — говорит бездомный.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем физическом обращении.