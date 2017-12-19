19.12.2017, 10:50

Выдворенный из трамвая бездомный: жаль, что охранник порвал мне куртку, а мобильник сломался

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rus.delfi.ee
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Выдворенный из трамвая бездомный: жаль, что охранник порвал мне куртку, а мобильник сломался
Andres tunnistab, et pole teab mis hea inimene, ent turvamees oleks võinud teda trammist välja tõstes inimlikumalt käituda. (Foto: Õhtuleht / Alar Truu)

Бездомный Андрес, которого охранник 23 ноября вышвырнул из трамвая, признает, что далеко не ангел, но утверждает, что в тот день заснул не из-за алкоголя, а из-за плохого здоровья.

Мужчина говорит, что ему жаль мобильного телефона и пуховика, которые пострадали во время инцидента, пишет Õhtuleht.

Андрес и ранее засыпал в общественном транспорте, но подобных конфликтов у него не было. ”После инсульта мозг не слушается. Могу заснуть в автобусе”, — говорит бездомный.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем физическом обращении.

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