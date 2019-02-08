08.02.2019, 16:01

Выдающимся деятелем в сфере развития туризма стала Кадри Ялонен, а лучшим туристическим объектом года — замок Маарьямяэ


rus.delfi.ee
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Выдающимся деятелем в сфере развития туризма стала Кадри Ялонен, а лучшим туристическим объектом года — замок Маарьямяэ
Erik Peinar

На открывшейся сегодня 28 по счету туристической выставке Tourest выдающимся деятелем в сфере развития туризма назвали Кадри Ялонен, которая внесла заметный вклад в то, что Ида-Вирумаа является интересным и привлекательным туристическим регионом, а лучшим туристическим объектом года стал замок Маарьямяэ Эстонского исторического музея.

По словам генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус, выдающийся деятель в сфере развития туризма этого года Кадри Ялонен проделала за рубежом выдающуюся работу, направленную на туристический кластер Ида-Вирумаа, а также помогла сфокусировать усилия местных предпринимателей и туристических компаний с тем, чтобы сформировать из уезда ценный туристический регион.

”Если десять лет назад туристические жемчужины в Ида-Вирумаа люди отправлялись искать специально, а отдыхающие предпочитали, скорее, острова или южную Эстонию, то сегодня Ида-Вирумаа стал в масштабах страны ценным направлением, — рассказала Лугус. — Возможности занятий экстремальным спортом, спа, природный туризм, концерты и представления сегодня хорошо рекламируются и привлекают все больше внутренних и иностранных туристов”.

Получившая звание выдающегося деятеля в сфере развития туризма Кадри Ялонен выразила признание туристическому кластеру Ида-Вирумаа и входящим в него местным туристическим предприятиям, которые совместно работали во имя того, чтобы все больше туристов открывали для себя этот регион.

”Сегодня около 60% прибывающих в Ида-Вирумаа отдыхающих являются внутренними туристами, и 40% туристами иностранными. Здесь есть чем заняться — самые длинные в Эстонии песчаные пляжи, самый высокий в стране глинт, музеи, возможности занятия спортом и отдыха, — сказала Ялонен. — Мы помогаем туристам открывать местные чудеса и хорошо известны по эту и по ту сторону границы”.

Лучшим туристическим объектом года назвали замок Маарьямяэ Эстонского исторического музея.

”Маарьямяэ — не просто прекрасно отреставрированный замок. Комплекс в целом весьма масштабен и является уникальным центром притяжения, расположенным на морском берегу недалеко от центра города”, — отметила Лугус.

”Проходящие здесь семинары, концерты, выставки и прочие мероприятия посещают люди со всех концов света, а в летнем саду замка приятно просто так провести время или устроить семейный пикник”, — добавила Лугус.

Член правления получившего награду ”Лучший туристический объект года” SA Eesti Ajaloomuuseum Пеэтер Мауэр сказал, что богатый возможностями замковый комплекс Маарьямяэ получил магическое значение.

”Это место долгое время было закрыто для посетителей, а сегодня здесь найдутся занятия для всей семьи. Мы умело объединили старое и новое — старинный замок, Музей кино, замковый двор, самые разные занятия для всех и каждого, — отметил Мауэр. — Кроме того, мы активно сотрудничаем с различными предприятиями, чтобы также быть инновационным центром проведения семинаров и местом, где можно организовывать выставки, концерты и прочие мероприятия”.

В этом году выставка Tourest проходит уже в 28 раз. В прошлом году за три дня работы выставку посетили более 30 000 человек.

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