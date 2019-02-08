Выдающимся деятелем в сфере развития туризма стала Кадри Ялонен, а лучшим туристическим объектом года — замок Маарьямяэ

По словам генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус, выдающийся деятель в сфере развития туризма этого года Кадри Ялонен проделала за рубежом выдающуюся работу, направленную на туристический кластер Ида-Вирумаа, а также помогла сфокусировать усилия местных предпринимателей и туристических компаний с тем, чтобы сформировать из уезда ценный туристический регион.

”Если десять лет назад туристические жемчужины в Ида-Вирумаа люди отправлялись искать специально, а отдыхающие предпочитали, скорее, острова или южную Эстонию, то сегодня Ида-Вирумаа стал в масштабах страны ценным направлением, — рассказала Лугус. — Возможности занятий экстремальным спортом, спа, природный туризм, концерты и представления сегодня хорошо рекламируются и привлекают все больше внутренних и иностранных туристов”.

Получившая звание выдающегося деятеля в сфере развития туризма Кадри Ялонен выразила признание туристическому кластеру Ида-Вирумаа и входящим в него местным туристическим предприятиям, которые совместно работали во имя того, чтобы все больше туристов открывали для себя этот регион.

”Сегодня около 60% прибывающих в Ида-Вирумаа отдыхающих являются внутренними туристами, и 40% туристами иностранными. Здесь есть чем заняться — самые длинные в Эстонии песчаные пляжи, самый высокий в стране глинт, музеи, возможности занятия спортом и отдыха, — сказала Ялонен. — Мы помогаем туристам открывать местные чудеса и хорошо известны по эту и по ту сторону границы”.