18.01.2019, 17:40

Выдающееся событие! Эстония получила право на организацию самого престижного в мире конкурса поваров

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rus.delfi.ee
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Dimitri Demjanov
Bocuse d´Or Eesti president Dimitri DemjanovFoto: Vallo Kruuser

Сегодня во французском Лионе обнародовали страну-организатора самого престижного в мире конкурса поваров высокой кухни Bocuse d´Or Europe на 2020 год, и этой чести удостоилась Эстония.

Это исключительное событие, которое соберет самых талантливых шеф-поваров своего поколения, а также привлечет в Таллинн в июне 2010 года тысячи иностранных гостей, делегации высокого уровня и будет широко освещаться в СМИ.

Bocuse d'Or — мировой кулинарный конкурс, финал которого проходит через каждые два года в Лионе, во Франции. А континентальные туры проходят каждый год в разных тщательно выбранных странах. После многолетней работы Эстонии в этом году удалось получить права на организацию для проведения финального тура Европы в 2020 году.

"Это фантастическая новость! Мы уже годами пытались привезти это мероприятие в Эстонию, и теперь это наконец осуществится. Мы чрезвычайно горды этим — этот как прекрасный итоговый подарок на волне празднования 100-летия Эстонской Республики", — отмечает президент Bocuse d'Or в Эстонии Дмитрий Демьянов.

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