Выдающееся событие! Эстония получила право на организацию самого престижного в мире конкурса поваров

Это исключительное событие, которое соберет самых талантливых шеф-поваров своего поколения, а также привлечет в Таллинн в июне 2010 года тысячи иностранных гостей, делегации высокого уровня и будет широко освещаться в СМИ.

Bocuse d'Or — мировой кулинарный конкурс, финал которого проходит через каждые два года в Лионе, во Франции. А континентальные туры проходят каждый год в разных тщательно выбранных странах. После многолетней работы Эстонии в этом году удалось получить права на организацию для проведения финального тура Европы в 2020 году.

"Это фантастическая новость! Мы уже годами пытались привезти это мероприятие в Эстонию, и теперь это наконец осуществится. Мы чрезвычайно горды этим — этот как прекрасный итоговый подарок на волне празднования 100-летия Эстонской Республики", — отмечает президент Bocuse d'Or в Эстонии Дмитрий Демьянов.