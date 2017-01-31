Выдача паспортов в ускоренном порядке затруднена по техническим причинам

Вчера в базе данных по удостоверяющим личность документам возникли технические неполадки, в связи с этим сейчас затруднена выдача паспортов в ускоренном порядке. Выдачa ID-карт в ускоренном порядке не нарушена.

Из-за сбоя в инфосистеме в данный момент в базу данных нельзя занести информацию о новых документах, поэтому документы, о получении которых ходатайствовали в ускоренном порядке, не поступают в бюро обслуживания за предусмотренные два рабочих дня. Со всеми людьми, которые подали ходатайство о получении паспорта в ускоренном порядке, Департамент полиции и погранохраны свяжется лично.

Аллан Поола из Центра инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT) сказал, что сотрудники SMIT занимаются сейчас поиском причины возникновения сбоя и исправят ошибку при первой возможности. „Бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны использует инфосистему и для выдачи других документов, но выдача других документов идет в нормальном режиме", — сказал Поола.

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"Несмотря на сбой, мы принимаем ходатайства о выдаче паспортов в ускоренном порядке и сейчас, но мы информируем людей, что документ может быть не готов через два рабочих дня. Когда ошибка будет устранена, при первой же возможности мы организуем доставку документов в бюро и сделаем все от себя зависящее, чтобы люди получили паспорта без заминки", — сказала руководитель бюро статуса и идентитета Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник.

На данный момент получения паспорта в ускоренном порядке ожидает 105 человек, из которых в 31 случае срок получения паспорта скоро наступает и в одном случае уже наступил. В среднем департамент выдает в ускоренном порядке до 400 паспортов в неделю.