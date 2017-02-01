Выдача паспортов в ускоренном порядке снова осуществляется в нормальном режиме

30 января в базе данных по удостоверяющим личность документов возникли технические неполадки, в связи с чем была затруднена выдача паспортов в ускоренном порядке.

Сегодня, 1 февраля, Департамент полиции и погранохраны сообщил, что технические проблемы устранены и выдача паспортов в ускоренном порядке снова идет в нормальном режиме.

Из-за сбоя в инфосистеме в базу данных нельзя было занести информацию о новых документах, поэтому документы, о получении которых ходатайствовали в ускоренном порядке, не поступали в бюро обслуживания за предусмотренные два рабочих дня.

В среднем департамент выдает в ускоренном порядке до 400 паспортов в неделю.