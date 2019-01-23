Выброшенные на прошлой неделе на побережье Хийумаа сотни килограмм белесого вещества оказались пальмовым маслом

"Инспекторы нашли на полуострове Кыпу на шестикилометровом участке между Палли и Мягипе в общей сложности примерно 200-250 кг кусков различного размера, сегодня между Мягипе и Хирмусте собрано еще примерно 100 кг того же вещества", — приводила газета Maaleht слова заведующий бюро Инспекции окружающей среды на Хийумаа Марек Пылд.

Сегодня Инспекция окружающей среды сообщила, что результаты анализов указывают на то, что выброшенное на берег вещество является маслом растительного происхождения, с высокой долей вероятности — пальмовым маслом.

То, что от вещества пахло дизельным топливом объясняют тем, что оно приобрело этот запах уже в море. Откуда именно и как масляные глыбы попали в море — неизвестно.