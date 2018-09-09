Выборы в Рийгикогу не за горами: русская карта обязательно будет в игре

Лидер консерваторов Март Хельме часто резко высказывается о русских в Эстонии, и на днях, после задержания подозреваемого в шпионаже в пользу Россию офицера Дениса Метсаваса, Хельме даже предложил дополнительно проверять русскоязычных жителей на лояльность к нашему государству.

По мнению центристов, заявления Хельме означают, что предвыборная кампания уже началась, и консерваторы вовсю козыряют той самой национальной картой, а поэтому и у центристов не остается выбора.

"Русская карта обязательно будет в игре, потому что последние 25 лет так было", — отмечает Раймонд Кальюлайд (Центристская партия).