Выборы в Рийгикогу не за горами: русская карта обязательно будет в игре

Большинство партий считает, что во время предвыборной кампании не удастся избежать обсуждения национального вопроса, рассказывает rus.err.ee со ссылкой на ”Актуальную камеру”.
Лидер консерваторов Март Хельме часто резко высказывается о русских в Эстонии, и на днях, после задержания подозреваемого в шпионаже в пользу Россию офицера Дениса Метсаваса, Хельме даже предложил дополнительно проверять русскоязычных жителей на лояльность к нашему государству.
По мнению центристов, заявления Хельме означают, что предвыборная кампания уже началась, и консерваторы вовсю козыряют той самой национальной картой, а поэтому и у центристов не остается выбора.
"Русская карта обязательно будет в игре, потому что последние 25 лет так было", — отмечает Раймонд Кальюлайд (Центристская партия).
"Мы будет говорить на те темы, которые интересуют людей, о которых они беспокоятся, по которым они хотят что-то сказать и увидеть результаты. Будут обсуждаться отношения с Россией, Евросоюза и России, Эстонии и России, а также вопросы изучения эстонского языка. Надеюсь, что обсуждение будет конструктивным", — подчеркивает Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия).
"В Эстонии у людей с разными родными языками нет разных интересов", — говорит председатель Партии реформ Кая Каллас, считающая, что времена, когда во время предвыборной кампании партии обращались к русскоязычным и эстонцам раздельно, давно канули в Лету.