29.06.2018, 07:56

Выборы в Рийгикогу: Март Хельме может выставить свою кандидатуру в Таллинне вместо Пярнумаа

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rus.delfi.ee
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EKRE 2017. aasta Tallinna kohalike omavalimiste programmi tutvusamine
EKRE 2017. aasta Tallinna kohalike omavalimiste programmi tutvusamineFoto: Hendrik Osula

Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме всерьез подумывает о том, чтобы на парламентских выборах выставить свою кандидатуру не в Пярнумаа, а в одном из округов Таллинна или же в Харьюском и Рапласком уездах, сообщает rus.err.ee.

Об этом политик сообщил корреспонденту портала новостей вещания ERR.ee. На вопрос, по-прежнему ли он планирует баллотироваться в округе Пярнумаа, Хельме ответил, что теперь 100-процентной уверенности в этом нет.

"Есть также вариант, что я буду баллотироваться в Таллинне. Не исключено, что и в Харьюском и Рапласком уездах, но это уже менее вероятно", — добавил Март Хельме.

На парламентских выборах 2015 года Март Хельме получил в Пярнумаа 6714 голосов.

В 2019 году выборы в Рийгикогу пройдут 3 марта.

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