Выборы в правление Ласнамяэского округа: Сависаар уступил Ивановой, Юферевой и Рийбе

В понедельник Эдгар Сависаар был избран в правление Ласнамяэского округа Центристской партии, однако голосов он собрал немного, уступив депутату Ольге Ивановой, старейшине района Марии Юферевой и даже заместителю старейшины Яанусу Рийбе.

Председателем правления была избрана Ольга Иванова (160 голосов за, 33 — против). Членами правления стали Мария Юферева (148 голосов), Яанус Рийбе (107 голосов), Эдгар Сависаар (95 голосов) и Леонид Михайлов (87 голосов).

Савсиаар лично принял участие в мероприятие, выступив перед собравшимися с речью.

По словам Ивановой, популярность Сависаара среди жителей Ласнамяэ можно будет оценить на выборах в органы местного самоуправления, если он решит выдвинуть свою кандидатуру. Иванова отметила, что вчера некоторые люди просили Савсиаара баллотироваться, даже не возглавляя список.

Недавно было решено, что первым номером от партии по спискам в Ласнамяэ пойдет Михаил Кылварт. На прошлых выборах Сависаар набрал почти 40 000 голосов.