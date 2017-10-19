Выборы сотворили историю, или Как Михаил Кылварт стал новым Сависааром

Собравший на муниципальных выборах 24 712 голосов Михаил Кылварт стал таким образом самым популярным в Эстонии политиком, пишет Eesti Ekspress.

В марте 2012 года суперзвезда Центристской партии и лидер русскоязычного населения Денис Бородич сообщил, что уходит в Партию реформ. ”Для того, чтобы создать нового Бородича, нам потребуется три четверти года”, — сказал тогда Сависаар и представил общественности нового вице-мэра Таллинна — никому неизвестного молодого человека.

Сейчас Кылварт говорит, что не знает, почему Сависаар выбрал тогда именно его. ”Интересный вопрос, но я никогда не спрашивал об этом Сависаара”, — говорит он.

Нынешние выборы ознаменовали новую эпоху. Былого рекорда Сависаара Клыварт пока не побил, но титулом самого популярного политика Эстонии общественностью уже удостоен. Теперь он уже не ”новый Бородич”, а ”новый Сависаар”.

По мнению политического аналитика Андреаса Каю, случившееся показывает, что если ранее все думали, что русские голоса притягивает личный магнетизм Сависаара, то теперь стало ясно, что на самом деле их притягивает именно Центристская партия.

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