Выборы президента РФ: в Эстонии откроются девять избирательных участков

18 марта 2018 года пройдут выборы президента Российской Федерации. Граждане РФ, постоянно проживающие за границей или находящиеся там во время выборов, имеют право участвовать в голосовании, сообщает Посольство России в Эстонии.

Для этого в Эстонии откроются девять избирательных участков — четыре в Таллине, еще четыре в Нарве и один — в Тарту. С учетом пожеланий избирателей все избирательные участки в Таллине будут располагаться в историческом центре города, в здании посольства России в Эстонии. В Нарве голосование традиционно пройдет в здании генконсульства, а в Тарту — в канцелярии консульского отдела посольства.

18 марта все избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00:

жители уездов Харьюмаа, Ярвамаа, Рапламаа, Пярнумаа, Ляэнемаа, Хийумаа и Сааремаа могут проголосовать на участках посольства России в Таллине в соответствии с первой буквой фамилии:

А–М — Таллин, посольство России, Пикк,19;

Н–С — Таллин, визовая секция, Пикк, 23;

Т–Я — Таллин, консульский отдел, Лай, 18;

А–М — Таллин, посольство России, Пикк,19; Н–С — Таллин, визовая секция, Пикк, 23; Т–Я — Таллин, консульский отдел, Лай, 18; жители уездов Тартумаа, Вильяндимаа, Йыгевамаа, Валгамаа, Пылвамаа и Вырумаа приглашаются на участок в канцелярии консульского отдела посольства в Тарту по адресу Юликооли, 1;

граждане России, проживающие в уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, смогут проголосовать в генконсульстве России в Нарве по адресу Кирику, 8.

Досрочное голосование состоится 17 марта:



в Таллине — в здании посольства, Пикк, 19, с 10:00 до 16:00;

в Тарту — в канцелярии консульского отдела, Юликооли, 1, с 10:00 до 16:00;

в Нарве — см. информацию на сайте генконсульства.

К голосованию допускаются граждане России, достигшие 18-летнего возраста.

При себе следует иметь документ, удостоверяющий принадлежность к гражданству России — паспорт.

Подробная информация размещена на сайтах estonia.mid.ru и narva.mid.ru