12.03.2018, 09:58

Выборы президента РФ: в Эстонии откроются девять избирательных участков

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rus.delfi.ee
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Venemaa Riigituuma valimised Tallinnas
Очередь на избирательный участок в ТаллиннеFoto: Tiit Blaat

18 марта 2018 года пройдут выборы президента Российской Федерации. Граждане РФ, постоянно проживающие за границей или находящиеся там во время выборов, имеют право участвовать в голосовании, сообщает Посольство России в Эстонии.

Для этого в Эстонии откроются девять избирательных участков — четыре в Таллине, еще четыре в Нарве и один — в Тарту. С учетом пожеланий избирателей все избирательные участки в Таллине будут располагаться в историческом центре города, в здании посольства России в Эстонии. В Нарве голосование традиционно пройдет в здании генконсульства, а в Тарту — в канцелярии консульского отдела посольства.

ТОП

18 марта все избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00:

Досрочное голосование состоится 17 марта:

  • в Таллине — в здании посольства, Пикк, 19, с 10:00 до 16:00;
  • в Тарту — в канцелярии консульского отдела, Юликооли, 1, с 10:00 до 16:00;
  • в Нарве — см. информацию на сайте генконсульства.

К голосованию допускаются граждане России, достигшие 18-летнего возраста.

При себе следует иметь документ, удостоверяющий принадлежность к гражданству России — паспорт.

Подробная информация размещена на сайтах estonia.mid.ru и narva.mid.ru

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