Как объяснил Рандпере, в предвыборной кампании Певкура ему симпатизирует посыл об увеличении роли правления в руководстве партией; Михал же, к сожалению, всегда являлся деятелем ”принимаемых в задних комнатах решений”.

”По-моему, Кристен никогда не входил в правление, но никогда не оставался в стороне от управления партией, — сказал Рандпере. — Правление должно не только подписывать экономические отчеты. Оно должно нести формально-юридическую ответственность. Это чертовски сложно, если ты не присутствовал при принятии решений”.

По словам Рандпере, большинство людей идут в политику для того, чтобы оказывать влияние на жизнь в Эстонии, но придя в нее, многие полагают, что действительные решения принимаются где-то в задних комнатах. ”Было бы хорошо, если мудрые старцы в задних комнатах несли исключительно золотые яйца, но это не так. Иначе мы бы не попали в оппозицию”, — подытожил он.

rus.delfi.ee
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