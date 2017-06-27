27.06.2017, 12:15

Вяйно Пентус и Сийм Рооде окончательно признаны виновными по делу Autorollo

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rus.delfi.ee
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Väino Pentus ja Siim Roode kohtus
Väino Pentus ja Siim Roode kohtusFoto: Ilmar Saabas

Во вторник, 27 июня, отец политика-реформиста Кейт Пентус-Розиманнус Вяйно Пентус и его бизнес-партнер Сийм Рооде были окончательно признаны виновными в доведении до банкротства предприятия Autorollo и других сопутствующих этому делу незаконных деяниях.


Обвинительный приговор окончательно вступил в силу, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационные жалобы защитников Пентуса и Рооде, передает rus.err.ee.

Таким образом подлежит к исполнению приговор Таллиннского окружного суда от 1 декабря прошлого года.

Суд второй инстанции не изменил приговор Вяйно Пентусу (два года условного лишения свободы), но ужесточил наказание второму фигуранту дела о банкротстве фирмы Autorollo Сийму Рооде.

Как говорила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, окружной суд удовлетворил апелляцию прокурора Марии Энтсик, требовавшую ужесточить

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