Вяйно Пентус и Сийм Рооде окончательно признаны виновными по делу Autorollo

Väino Pentus ja Siim Roode kohtus Foto: Ilmar Saabas

Во вторник, 27 июня, отец политика-реформиста Кейт Пентус-Розиманнус Вяйно Пентус и его бизнес-партнер Сийм Рооде были окончательно признаны виновными в доведении до банкротства предприятия Autorollo и других сопутствующих этому делу незаконных деяниях.