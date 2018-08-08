08.08.2018, 12:31

ВВС продолжают поиски выпущенной испанским истребителем боевой ракеты

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rus.delfi.ee
EST
F-22 hävitajad Ämaris
Õhuvägi läheb kopteriga Pranglile inimestele appiFoto: Madis Veltman

Поиски выпущенной вчера испанским истребителем боевой ракеты AMRAAM продолжаются. К поискам привлечены как воздушные, так и наземные патрули ВВС.

Поиски ведутся тремя вертолетами, самолет An-2 находится в состоянии готовности, чтобы в любое время при необходимости присоединиться к операции.

Капитан Айво Вахеметс попросил людей не сообщать по номеру Сил обороны 717 1900 или Центра тревоги о событиях, произошедших до 15:44, поскольку они с ракетой никак не связаны.

Согласно последней информации, ракета улетела на 40 км к северу в сторону Тарту. Ракета была оснащена системой самоуничтожения в воздухе, но не исключено, что взорвалась при соприкосновении с землей или не взорвалась вовсе.

Если кто-то обнаружит ракету, то должен немедленно сообщить об этом Силам обороны. Прикасаться с снаряду нельзя.

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