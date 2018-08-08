ВВС Эстонии: место взрыва выпущенной по ошибке ракеты с 95% вероятностью установлено(62)
Представители ВВС Эстонии сообщили на пресс-конференции, что запущенная по ошибке во вторник над Южной Эстонией боевая ракета с вероятностью в 95% найдена.
Представители ВВС Эстонии сообщили на пресс-конференции, что запущенная по ошибке во вторник над Южной Эстонией боевая ракета с вероятностью в 95% найдена.
"В первой половине дня мы выяснили вероятное место падения. Косвенные свидетельства указывают , что ракета находится именно там, в этом районе работают эксперты Сил обороны. С вероятностью в 95% можно сказать, что ракета найдена, однако, важные детали от нее пока еще не обнаружены", — добавил Валге.
Также, по его словам, известен коридор полета ракеты и зона, где скорее всего произошел взрыв в результате ее падения.
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