08.08.2018, 17:08

ВВС Эстонии: место взрыва выпущенной по ошибке ракеты с 95% вероятностью установлено

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дополнено в 17:28
rus.delfi.ee
EST 3
kolonel Riivo Valge
kolonel Riivo ValgeFoto: Madis Veltman

Представители ВВС Эстонии сообщили на пресс-конференции, что запущенная по ошибке во вторник над Южной Эстонией боевая ракета с вероятностью в 95% найдена.

"В первой половине дня мы выяснили вероятное место падения. Косвенные свидетельства указывают , что ракета находится именно там, в этом районе работают эксперты Сил обороны. С вероятностью в 95% можно сказать, что ракета найдена, однако, важные детали от нее пока еще не обнаружены", — добавил Валге.

Также, по его словам, известен коридор полета ракеты и зона, где скорее всего произошел взрыв в результате ее падения.

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