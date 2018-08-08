ВВС Эстонии: место взрыва выпущенной по ошибке ракеты с 95% вероятностью установлено

"В первой половине дня мы выяснили вероятное место падения. Косвенные свидетельства указывают , что ракета находится именно там, в этом районе работают эксперты Сил обороны. С вероятностью в 95% можно сказать, что ракета найдена, однако, важные детали от нее пока еще не обнаружены", — добавил Валге.

Также, по его словам, известен коридор полета ракеты и зона, где скорее всего произошел взрыв в результате ее падения.

Валге отметил, что боевая ракета будет найдена в скором времени с "вероятностью в 95%". "Известны воздушный коридор и зона в лесу, где видно, что произошел взрыв. Зона взрыва небольшая, большого взрыва не произошло", — сказал он.

По его словам, он видел только фотографии места взрыва, однако не посещал его сам. Валге подчеркнул, что взрыв произошел в безлюдной местности в природном заповеднике Эндла.

Ранее сообщалось, что днем 7 августа участвующий в противовоздушной обороне НАТО стран Балтии самолет испанских ВВС Eurofighter около Отепя во время полета над Эстонией по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM. Зона поражения ракеты — 100 километров, ее длина — 3,7 метра и диаметр — 18 см. У ракеты была боеголовка"

К поискам были привлечены как воздушные, так и наземные патрули ВВС. Поиски велись тремя вертолетами, а самолет Ан-2 находился в состоянии готовности, чтобы в любое время при необходимости присоединиться к операции.