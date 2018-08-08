08.08.2018, 17:08

ВВС Эстонии: место взрыва выпущенной по ошибке ракеты с 95% вероятностью установлено

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дополнено в 18:56
rus.delfi.ee
EST 36
kolonel Riivo Valge
kolonel Riivo ValgeFoto: Madis Veltman

Представители ВВС Эстонии сообщили на пресс-конференции, что запущенная по ошибке во вторник над Южной Эстонией боевая ракета с вероятностью в 95% найдена.

"В первой половине дня мы выяснили вероятное место падения. Косвенные свидетельства указывают , что ракета находится именно там, в этом районе работают эксперты Сил обороны. С вероятностью в 95% можно сказать, что ракета найдена, однако, важные детали от нее пока еще не обнаружены", — добавил Валге.

Также, по его словам, известен коридор полета ракеты и зона, где скорее всего произошел взрыв в результате ее падения.

Валге отметил, что боевая ракета будет найдена в скором времени с "вероятностью в 95%". "Известны воздушный коридор и зона в лесу, где видно, что произошел взрыв. Зона взрыва небольшая, большого взрыва не произошло", — сказал он.

По его словам, он видел только фотографии места взрыва, однако не посещал его сам. Валге подчеркнул, что взрыв произошел в безлюдной местности в природном заповеднике Эндла.

Ранее сообщалось, что днем 7 августа участвующий в противовоздушной обороне НАТО стран Балтии самолет испанских ВВС Eurofighter около Отепя во время полета над Эстонией по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM. Зона поражения ракеты — 100 километров, ее длина — 3,7 метра и диаметр — 18 см. У ракеты была боеголовка"

К поискам были привлечены как воздушные, так и наземные патрули ВВС. Поиски велись тремя вертолетами, а самолет Ан-2 находился в состоянии готовности, чтобы в любое время при необходимости присоединиться к операции.

Согласно последней информации, ракета улетела на 40 км к северу в сторону Тарту. Днем 8 августа поступила информация о том, что ракета найдена в Йыэкюла в заповеднике Эндла. Ракета была оснащена системой самоуничтожения в воздухе, но не исключено, что взорвалась при соприкосновении с землей или не взорвалась вовсе.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес в телефонной беседе выразила министру обороны Эстонии Юри Луйку глубокое сожаление в связи с произошедшим во вторник инцидентом, когда во время миссии воздушной охраны Балтии ошибочно была выпущена боевая ракета. Оба министра подчеркнули важность роли воздушной миссии в обеспечении безопасности альянса и необходимости ее продолжения.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас обсудил в ходе телефонной беседы с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом инцидент, сообщает агентство LETA. "Я сказал генеральному секретарю НАТО, что это серьезное происшествие, которое по понятным причинам очень обеспокоило Эстонию. Слава богу, что, насколько известно, в результате инцидента никто не пострадал", — сказал Ратас.

"Я попросил генсека НАТО Йенса Столтенберга, чтобы НАТО очень серьезно отнеслось к этому случаю и выяснило все детали инцидента. Вне всякого сомнения, наши официальные лица будут принимать в этом всестороннее участие. Генеральный секретарь заверил меня, что НАТО и непосредственно связанные с воздушным патрулированием союзники сделают то же самое. Воздушная миссия НАТО является важной частью обеспечения безопасности Эстонии и всего альянса", — добавил премьер-министр.

Помимо этого, премьер-министр Эстонии и генеральный секретарь НАТО обсудили итоги июльского саммита альянса и пришли к единому мнению, что важно увеличить расходы организации на оборону. Эстония по-прежнему инвестирует в оборону более двух процентов ВВП.

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Между тем в командовании силами НАТО в Европе сказали, что до окончания расследования альянс не может комментировать случившееся более детально. Военный чиновник НАТО сказал эстонскому Delfi, что устроивший инцидент Eurofighter Typhoon 2000 вернулся на авиабазу в литовский Шяуляй, где он базируется.

"Миссия противовоздушной обороны стран Балтии продолжает действовать, — подчеркнул чиновник НАТО. — Работе противовоздушной миссии организуют регулярные оценки, чтобы обеспечить ее готовность и способность реагировать. Единственная цель миссии — защищать неприкосновенность воздушного пространства союзников. Миссия продолжается без перерывов".

Эстонский специалист по авиационной безопасности и инженер ракетных двигателей Урмас Роозимяги, комментируя инцидент с боевой ракетой, заметил: "Слава богу, что никто не погиб. Человеческая жизнь — превыше всего".

"Это не обычный случай, а какая-то мистика. Следствие будет рассматривать два фактора: техническая неисправность и человеческий фактор. Мой опыт показывает, что в 90% несчастных случаев виноват человеческий фактор", — сказал Роозимяги в комментарии для эстонского Delfi.

Эксперт отмечает, что обычная процедура запуска ракеты достаточно долгая: "Случайно пилот эту кнопку нажать не может, так как она всегда сдерживается каким-то препятствием". "Для меня странно то, что у выпускаемой ракеты есть защита, она должна сама себя уничтожить где-то в 8-12 км от самолета", — добавил он.

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